Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'in 27. haftası tarihi bir rekora sahne oldu! 1987-88'den bu yana...
Giriş Tarihi: 28.2.2022 22:33 Son Güncelleme: 28.2.2022 22:36

Süper Lig'in 27. haftası tarihi bir rekora sahne oldu! 1987-88'den bu yana...

Süper Lig’in 27. haftası tarihi bir rekora sahne oldu! 1987-88’den bu yana...

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında gol rekoru kırıldı. 10 karşılaşmada toplam 44 gol atılırken, bu durum 64. sezonunu yaşayan ligde en fazla golün atıldığı hafta oldu.

Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken, futbolseverler gole doydu. Cuma günü oynanan ve golsüz biten Adana Demirspor - Antalyaspor maçının ardından 9 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı.

Süper Lig tarihinde 'en fazla gol atılan hafta' olma özelliğini taşıyan 1995-1996 sezonu 8. hafta ile 1997-1998 sezonu 30. haftalarda 43 gol atılmıştı. 2021-2022 sezonunun 27. haftasında gerçekleşen rekora Hataysporlu Ayoub El Kaabi hat-trick ile katkı sağlarken; Michy Batshuayi, Patrick van Aanholt, Alexandru Maxm ve Nouha Dicko da 2'şer golle haftayı kapattı.

Atılan 44 golün 37'sine yabancı futbolcular imza atarken, 5 gol yerli futbolcuların ayağından geldi. 2 gol de kendi kalesine atıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2

Başakşehir: 1 - Karagümrük: 2

Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3

Altay: 3 - Gaziantep: 2

Giresunspor: 3 - Göztepe: 1

Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2

Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1

Galatasaray: 4 - Çaykur Rizespor: 2

Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep: Kırım'dan ve Donbas'tan çekilin...! Müzakere toplantısı sona erdi
Rusya’ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
SON DAKİKA: Rusya'dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş 'Montrö' mesajı: Krizin önüne geçmen için kullanacağız
SON DAKİKA! Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Son dakika: NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'in 27. haftası tarihi bir rekora sahne oldu! 1987-88'den bu yana...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA