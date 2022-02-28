Süper Lig’in 27. haftası tarihi bir rekora sahne oldu! 1987-88’den bu yana...

Süper Lig tarihinde 'en fazla gol atılan hafta' olma özelliğini taşıyan 1995-1996 sezonu 8. hafta ile 1997-1998 sezonu 30. haftalarda 43 gol atılmıştı. 2021-2022 sezonunun 27. haftasında gerçekleşen rekora Hataysporlu Ayoub El Kaabi hat-trick ile katkı sağlarken; Michy Batshuayi, Patrick van Aanholt, Alexandru Maxm ve Nouha Dicko da 2'şer golle haftayı kapattı.