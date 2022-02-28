UEFA’dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi’ne nasıl gidecek?

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya tepkiler ve yaptırımlar gelmeye devam ediyor. FIFA ve UEFA, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kararlarını açıkladı. FIFA, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan men edilebileceğini ifade etti. UEFA'dan da turnuvalardaki Rus takımlarına yönelik yaptırım kararları geliyor.