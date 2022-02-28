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Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:45 Son Güncelleme: 28.2.2022 16:59

UEFA'dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidecek?

UEFA’dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi’ne nasıl gidecek?

Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya'ya UEFA'dan ve FIFA'dan yaptırımlar gelmeye devam ediyor. UEFA, organizasyonlarında yer alan takımları turnuvalardan men edeceğini açıkladı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Spartak Moskova'nın turnuvadan men edileceği açıklandı. Bu gelişme sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Türk takımlarına iyi haber geldi. İşte detaylar...

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya tepkiler ve yaptırımlar gelmeye devam ediyor. FIFA ve UEFA, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kararlarını açıkladı. FIFA, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan men edilebileceğini ifade etti. UEFA'dan da turnuvalardaki Rus takımlarına yönelik yaptırım kararları geliyor.

SPARTAK MOSKOVA TURNUVADAN MEN EDİLECEK

UEFA, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Spartak Moskova'yı da turnuvadan men edebileceğini açıkladı. Bild'in bir haberine göre UEFA, Leipzig-S.Moskova eşleşmesini iptal edeceğini ve Moskova'nın turnuvadan men edileceği iddia edildi.

RUSYA VE RUS TAKIMLARI MEN EDİLİRSE TÜRK TAKIMLARI TURNUVALARA NASIL KATILIR?

UEFA'dan gelen yaptırım kararları sonrası gözler Türk takımlarının Avrupa kupalarına nasıl katılacağına çevrildi. UEFA, önümüzdeki sezon için Rusya takımlarını UEFA turnuvalarından men etmesi durumunda Türk takımlarına gün doğacak.

UEFA'nın yaptırım kararı uygulamaya alındığı taktirde Süper Lig şampiyonunun da Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak katılma şansı doğacak. Diğer yandan Rusya men edilirse, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılacak olan Türk takımları da birer eleme az oynama şansı yakalayacak.

Ayrıca Türkiye Kupası'nı kazanan takımımız da tek eleme turuyla (Play-off) gruplara kalma avantajı elde edecek. Süper Lig şampiyonunun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilmesi için gerçekleşmesi gereken ihtimaller şöyle;



RUSYA'NIN MEN EDİLMESİ

-Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın, kendi liginde de Devler Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi
-UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın, kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi

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UEFA'dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidecek?
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