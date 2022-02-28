Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Shevchenko: Ukrayna’daki savaşı durdurun!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye Ukraynalı Shevchenko da ailesiyle birlikte katıldı. Ülkesinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Shevchenko, "Ukrayna'daki savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda da, "Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir" şeklinde ifade kullanmıştı.

SAVAŞMAK İÇİN KARİYERİNİ ASKIYA ALDI

Arsenal Kulübü'nün eski defans futbolcusu Oleh Luzhnyi, ülkesi Ukrayna'da savaşmak için koçluk kariyerini askıya aldığını bildirdi.

Sosyal medya aracılığıyla Skysport'a mesaj attığı belirtilen dış basındaki habere göre Luzhnyi, "Birleşik Krallık'ta koçluk yapmak istiyorum ama her şeyden önce dimdik durup halkım, ülkem ve demokrasi için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Oleh Luzhnyi, Skysport'a attığı mesajda "Durum korkunç, Birleşik Krallık'ta koçluk yapmak istiyorum ama her şeyden önce dimdik durup halkım, ülkem ve demokrasi için savaşacağım. Hepimiz, masum hayatlar kaybedilirken ve aileler parçalanırken bunun sona ermesini umuyoruz. Bir ülkenin işgal edilip yıkılması ne için? Birlik olarak durmalı ve bu canice savaşa bir son vermeliyiz" İfadelerini iletti.

Luzhnyi, 8 yıllık koçluk kariyerine devam etmek için İngiltere'ye dönmeyi planlıyordu. Futbolculuk kariyerinde Luzhnyi, Ukrayna'nın 1991'deki bağımsızlık ilanından önce Sovyetler Birliği'nde Dinamo Kiev ile 8 lig şampiyonluğu kazanmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye devam ederken her koldan yaptırımlara maruz kalıyor. Ekonomik, askeri, siyasal yaptırımların yanı sıra ülkesine sosyal ve maddi açıdan katkı sağlayacak spor organizasyonlarından da bir bir mahrum kalmaya başladı. Şampiyonlar Ligi Finali'nin Rusya'dan alınıp Fransa'ya verilmesinin ardından diğer federasyonlar ve kuruluşlar açıklamalarda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımlarda bulunmuşlardı.