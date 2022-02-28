Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final eşleşmeleri ile devam ediyor. 1 Mart Salı günü başlayacak olan ilk maçlar 3 Mart Perşembe günü sona erecek.

Bu etapta; Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçları oynanacak.

Bu maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük