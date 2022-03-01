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Giriş Tarihi: 1.3.2022 13:42

Altay Bayındır'dan Ukrayna'ya destek! "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim ama..."

Altay Bayındır’dan Ukrayna’ya destek! Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim ama...

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki gösterdi. Ukraynalı çocukların olduğu bir fotoğrafı paylaşayan yıldız eldiven, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki gösterdi.

"GALİBİYET FOTOĞRAFI KOYMAK İSTERDİM BURAYA"

Ukraynalı çocukların olduğu bir fotoğrafı paylaşayan milli eldiven, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Altay Bayındır'dan Ukrayna'ya destek! "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim ama..."
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