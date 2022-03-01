Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki gösterdi.

"GALİBİYET FOTOĞRAFI KOYMAK İSTERDİM BURAYA"

Ukraynalı çocukların olduğu bir fotoğrafı paylaşayan milli eldiven, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat" ifadelerini kullandı.

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