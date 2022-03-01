Beşiktaş’tan Josef de Souza açıklaması! Gerilme ve ödem tespit edildi...

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Bu sezon ligde 24 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki orta saha, 3 gol attı.