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Giriş Tarihi: 1.3.2022 17:54

Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Emre Belözoğlu, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Emre Belözoğlu'nun, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan'ın Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği kaydedildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba'nın ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi
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