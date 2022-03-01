Kartal’a yakışan şekilde! “Nokta transfer yaptık”

Beşiktaş'ın devre arasında büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ın elinden kapıp 4+1 yıllık sözleşme imzalattığı Gedson Fernandes, Süper Lig'de parlamaya devam ediyor. 6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan alınan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderilen başarılı orta saha, takımında fark yaratıyor. Galatasaray'a karşı attığı şık golün yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en iyi isimlerinden olan Portekizli futbolcu için Beşiktaşlı yöneticiler, "Tam isabet, nokta atışı bir transfer yaptık. Kartal gibi.. Gelecek dönemde bize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.



SÜPER LİG'DE REKORA İMZA ATTI!

Özellikle ikili mücadelelerde gücünü gösteren yıldız futbolcuya maç boyunca 12 faul yapıldı. Bu rakam 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de bir oyuncuya yapılan en çok faul olarak kayıtlara geçti. 23 yaşındaki orta saha, 12.5 kilometre ile karşılaşmanın en çok koşan ikinci ismi oldu.



GEDSON'UN G.SARAY MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Kazanılan ikili mücadele : 18 Sahipsiz top kapma: 14 Kendisine yapılan faul: 12 Top çalma : 4



BİR GÖRÜŞ

ALI GÜLTIKEN

Büyük takımda soru işareti...

SORU: Gedson, G.Saray maçının yıldızı oldu. Portekizli hakkında neler söylersiniz?

BU tip oyuncuları değerlendirebilmek için hedeflenen seviyelerdeki performanslarına bakmak lazım. Galatasaray'da oynadığı dönemdeki performansından sarı-kırmızılıların çok memnun olmadığını söyleyebiliriz. Bireysel anlamda çok yetenekli görünen oyuncuların, büyük takımlarda takım bütünlüğü içindeki verimlilikleri önemli. Bugün Beşiktaş'ta bir dünya markası Pjanic forma giyiyor. Ama beklentileri tam olarak karşılayamıyor. Gedson Fernandes sürekli beklenti yaratan bir isim ama kariyer sürekliliğine bakarsak aynı karşılığı verdiğini söylenemez. Fernandes heyecan yaratan, yetenekli bir oyuncu ama süreklilik ve verimlilik konusunda soru işaretleri de taşıyor.