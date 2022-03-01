Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal’a yakışan şekilde! “Nokta transfer yaptık”
Giriş Tarihi: 1.3.2022 09:20 Son Güncelleme: 1.3.2022 09:26

Kartal’a yakışan şekilde! “Nokta transfer yaptık”

Kartal’a yakışan şekilde! “Nokta transfer yaptık”

Beşiktaş’ın, Benfica’dan transfer ettiği Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’e övgüler yağdı. Galatasaray maçında gösterdiği harika performans sonrası izleyenleri büyüleyen Fernandes hakkında siyah-beyazlı yöneticiler, “Nokta transfer yaptık. Gelecek dönemde bize güç katacak” yorumu yaptı.

Beşiktaş'ın devre arasında büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ın elinden kapıp 4+1 yıllık sözleşme imzalattığı Gedson Fernandes, Süper Lig'de parlamaya devam ediyor. 6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan alınan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderilen başarılı orta saha, takımında fark yaratıyor. Galatasaray'a karşı attığı şık golün yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en iyi isimlerinden olan Portekizli futbolcu için Beşiktaşlı yöneticiler, "Tam isabet, nokta atışı bir transfer yaptık. Kartal gibi.. Gelecek dönemde bize büyük güç katacak" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE REKORA İMZA ATTI!
Özellikle ikili mücadelelerde gücünü gösteren yıldız futbolcuya maç boyunca 12 faul yapıldı. Bu rakam 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de bir oyuncuya yapılan en çok faul olarak kayıtlara geçti. 23 yaşındaki orta saha, 12.5 kilometre ile karşılaşmanın en çok koşan ikinci ismi oldu.


GEDSON'UN G.SARAY MAÇINDAKİ PERFORMANSI
Kazanılan ikili mücadele : 18 Sahipsiz top kapma: 14 Kendisine yapılan faul: 12 Top çalma : 4

BİR GÖRÜŞ
ALI GÜLTIKEN
Büyük takımda soru işareti...
SORU: Gedson, G.Saray maçının yıldızı oldu. Portekizli hakkında neler söylersiniz?
BU tip oyuncuları değerlendirebilmek için hedeflenen seviyelerdeki performanslarına bakmak lazım. Galatasaray'da oynadığı dönemdeki performansından sarı-kırmızılıların çok memnun olmadığını söyleyebiliriz. Bireysel anlamda çok yetenekli görünen oyuncuların, büyük takımlarda takım bütünlüğü içindeki verimlilikleri önemli. Bugün Beşiktaş'ta bir dünya markası Pjanic forma giyiyor. Ama beklentileri tam olarak karşılayamıyor. Gedson Fernandes sürekli beklenti yaratan bir isim ama kariyer sürekliliğine bakarsak aynı karşılığı verdiğini söylenemez. Fernandes heyecan yaratan, yetenekli bir oyuncu ama süreklilik ve verimlilik konusunda soru işaretleri de taşıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması: Kıyıdaş ülkeleri savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep: Kırım'dan ve Donbas'tan çekilin...! Müzakere toplantısı sona erdi
Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu
Son dakika: Bankacı hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakayı ele verdi!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş 'Montrö' mesajı: Krizin önüne geçmek için kullanacağız
Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
UEFA'dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’a yakışan şekilde! “Nokta transfer yaptık”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA