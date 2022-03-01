Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lokomotiv Moskova’nın hocası Markus Gisdol istifa etti! “Savaştan sorumlu bir ülkede görev yapmam”
Giriş Tarihi: 1.3.2022 15:33 Son Güncelleme: 1.3.2022 16:43

Lokomotiv Moskova’nın hocası Markus Gisdol istifa etti! “Savaştan sorumlu bir ülkede görev yapmam”

AA
Lokomotiv Moskova’nın hocası Markus Gisdol istifa etti! “Savaştan sorumlu bir ülkede görev yapmam”

Rusya Birinci Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova takımının çalıştırıcı Markus Gisdol, Rusya’nın Ukrayna işgalinden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gisdol, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, kendisi için futbol teknik direktörlüğü yapmanın dünyanın en iyi işi olduğunu, ancak liderinin Avrupa'nın ortasında bir savaştan sorumlu olan ülkede bu görevi sürdüremeyeceğini ifade etti.

Bunun kendi değerlerine uygun olmadığını aktaran Gisdol, "Bu yüzden Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörlüğünden derhal istifa ediyorum. Birkaç kilometre ötede tüm bir halk üzerine büyük acı getiren emirler verildiğinde ben Moskova'daki antrenman sahasında durarak oyuncuları çalıştıramam ve profesyonel olmalarını isteyemem." ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Gisdol, bunun kendi kişisel kararı olduğunu ve bundan kesinlikle emin olduğunu kaydetti.

Gisdol, 2021'in ekim ayında Lokomotiv Moskova'da göreve başlamıştı.

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Lokomotiv Moskova’nın hocası Markus Gisdol istifa etti! “Savaştan sorumlu bir ülkede görev yapmam”
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