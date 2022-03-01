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Giriş Tarihi: 1.3.2022 10:38

Rigobert Song, Kamerun Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası oldu

AA
Rigobert Song, Kamerun Milli Futbol Takımı’nın yeni hocası oldu

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Rigobert Song, Kamerun Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

Ev sahibi olduğu 33. Afrika Uluslar Kupası'nı 3. sırada tamamlaması sonrası Kamerun Milli Takımı'nın teknik direktörü değişti. Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi feshedilen Portekizli Toni Conceiçao'nun yerini, 137 maçla Kamerun Milli Takımı tarihinin en fazla forma giyen ismi Rigobert Song alacak.

2018'de geçici olarak Kamerun A Milli Takımı'nın başına geçen 45 yaşındaki Song, sonrasında ise 23 yaş altı milli takımını çalıştırdı. Aktif kariyerinin altın çağında İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve West Ham United'da oynayan Song, Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakmıştı.

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Rigobert Song, Kamerun Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası oldu
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