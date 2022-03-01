Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da şok sakatlık! Vitor Hugo sezonu kapatabilir...
Giriş Tarihi: 2.3.2022 00:25 Son Güncelleme: 2.3.2022 00:30

Trabzonspor'da şok sakatlık! Vitor Hugo sezonu kapatabilir...

Trabzonspor’da şok sakatlık! Vitor Hugo sezonu kapatabilir...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale adını yazdırdı. Ancak bordo-mavili ekipte moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Tecrübeli savunmacı Vitor Hugo'nun geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapatma ihtimalinin doğduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun diz altında kırık şüphesi nedeniyle alçıya alındı. Tam tanının konulmasının ardından oyuncunun sezonu kapatabileceği belirtildi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından Vitor Hugo hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"

Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin de bilgiler veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevki olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Rusya Ukrayna Savaşı'nda son dakika! Rusya'dan dünyaya gözdağı! Bu yaptığınız yanıtsız kalmayacak...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü
Son dakika! Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep: Kırım'dan ve Donbas'tan çekilin...! Müzakere toplantısı sona erdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AP'ye seslendi: Artık sıra sizde...
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan çağrı: Geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır
Son dakika: Bankacı hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakayı ele verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da şok sakatlık! Vitor Hugo sezonu kapatabilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA