Trabzonspor’da şok sakatlık! Vitor Hugo sezonu kapatabilir...

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun diz altında kırık şüphesi nedeniyle alçıya alındı. Tam tanının konulmasının ardından oyuncunun sezonu kapatabileceği belirtildi.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından Vitor Hugo hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
"UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"
Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin de bilgiler veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevki olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.