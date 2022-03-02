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Giriş Tarihi: 2.3.2022 10:46 Son Güncelleme: 2.3.2022 10:56

Didier Drogba’dan flaş Sneijder açıklaması! “O bir dâhiydi…”

Didier Drogba’dan flaş Sneijder açıklaması! “O bir dâhiydi…”

2013 senesinde Çin’in Shanghai Shenhua takımından Galatasaray’a transfer olan ve takım arkadaşı Wesley Sneijder’le takımının hem Avrupa’da hem de ligde iyi seviyelere gelmesini sağlayan Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Didier Drogba, Sneijder hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla harika işlere imza atan Didier Drogba ve Wesley Sneijder, ligde kazanılan şampiyonluğun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale kadar taşımıştı.

Drogba'dan Galatasaray'da yaşanan bu döneme dair Sneijder ile ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte o sözler;

"BİZİ MAHVETTİ"

"Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti (gülüyor). Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi. Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum (gülüyor). Sneijder bir dahiydi."

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Didier Drogba’dan flaş Sneijder açıklaması! “O bir dâhiydi…”
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