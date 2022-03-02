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Giriş Tarihi: 2.3.2022 17:11 Son Güncelleme: 2.3.2022 17:11

Everton da Rus sponsorluklarını askıya aldı!

AA
Everton da Rus sponsorluklarını askıya aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Rusya’nın Ukrayna işgalinden dolayı Rus sponsorluklarını askıya aldı.

Everton, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı.

Everton takımının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular, teknik ekip ve Everton'da çalışan herkes, Ukraynalı oyuncumuz Vitalii Mykolenko ve ailesine tam destek vermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz kulüp, Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile olan tüm ticari sponsorluk anlaşmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.

Everton'la ticari bağları bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov'un mal varlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin başkanlığını yaptığı Usmanov'un sahibi olduğu USM Holdings, kulübün antrenman sahasına sponsorluk yapıyor.

MANCHESTER UNİTED'DA DEV SPONSORLUK ANLAŞMASINI FESHETMİŞTİ

Everton'la aynı ligde yer alan Manchester United'da Rusya'yı boykot ederek dev havayolu sponsorluk anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmişti.

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Everton da Rus sponsorluklarını askıya aldı!
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