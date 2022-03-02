Fenerbahçe’ye İsveçli sol açık! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası flaş hamle...

Önümüzdeki sezon için kadro planlaması için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe'denn bir önemli hamle daha geldi. Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen İsveçli sol açık Victor Claesson haziran ayında sona erecek sözleşmesinden sonra Rusya'dan ayrılma kararı aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle böyle bir karara vardığı ortaya çıkan Victor Claesson için Fenerbahçe hemen devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE FIRSATI KAÇIRMADI

Sol açık mevkine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim için bulunmaz bir fırsat haline gelen Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı.