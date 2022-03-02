Önder Karaveli'den mağlubiyet yorumu! "Forvetlerin gol atamama sorunu var"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, pozisyonlar bulduklarını ancak golü atamadıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaveli, "Böyle bir akşamda böyle bir oyunla elendiğimiz için üzgünüz. Bugünkü oyuna erken bir gol yiyerek başladık. Oyunla ilgili planımızdan vazgeçmedik. Ön alan baskısını iyi şekilde yerine getirdik. 30. dakikadan sonra ilk yarı sonuna kadar iyi bir baskı kurduk ama birini gole çevirebildik. Başka goller de çıkarmalıydık bu bölümdü. İkinci yarıda golü yiyene kadar rakip hiç pozisyon bulamadı. Golden sonra oyunumuz golü bulabilecek bir oyundu. Hemen hemen her şeyi denedik. Bugün en büyük sorunumuz golü atamamaktı. Bu Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli sorunuydu. Çok pozisyon bulduk ama golü atamadık." diye konuştu.