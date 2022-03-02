Son dakika: Attila Szalai’den Trabzonspor, Arda Güler ve transfer sözleri

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: BÜYÜK BİR YETENEK

Herkes iyi biliyor ki Arda Güler büyük bir yetenek. Topla inanılmaz etkili ve iyi de bir karakteri var. Çok çalışıyor ve öğrenmek için bize sürekli soru soruyor. İyi bir profesyonel ve yüksek bir potansiyeli var. İyi yolda ama genç oyuncular için zaman gerekli.