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Giriş Tarihi: 2.3.2022 14:14 Son Güncelleme: 2.3.2022 14:25

Son dakika: Attila Szalai'den Trabzonspor, Arda Güler ve transfer sözleri

Son dakika: Attila Szalai’den Trabzonspor, Arda Güler ve transfer sözleri

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Szalai, transfer sorularına da cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Szalai, transfer sorularına da cevap verdi. İşte Szalai'nin açıklamaları...

"KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYORDU"
"Taraftarlarımızın son dakikaya kadar desteklerine ihtiyacımız var. Umuyorum ki Trabzonspor maçını dolu tribünler önünde oynarız. Kasımpaşa galibiyeti çok önemli ve değerliydi. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Önümüzde çok maç var. Malesef geçmişte iyi maçlar oynamadık ama kafamızı kaldırmamız gerekiyordu ve bunu yapıyoruz.

"HER GÜN TÜRKÇE ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM"
Sol bekteki arkadaşlarım sakat olduğu için ben oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Geçmiş maçlarımdan daha iyi oynamak için çabalıyorum. Takımdaki her Türk futbolcu, tercümanlar ve çalışanlar bana Türkçe konusunda yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca telefonumda bir aplikasyon da var. Her gün Türkçe öğrenmeye çalışıyorum.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: BÜYÜK BİR YETENEK
Herkes iyi biliyor ki Arda Güler büyük bir yetenek. Topla inanılmaz etkili ve iyi de bir karakteri var. Çok çalışıyor ve öğrenmek için bize sürekli soru soruyor. İyi bir profesyonel ve yüksek bir potansiyeli var. İyi yolda ama genç oyuncular için zaman gerekli.

TRANSFER AÇIKLAMASI
Transferi düşünmüyorum. Tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine. Her gün de sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyorum. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyorum. Sabırsızlıkla Trabzonspor maçının saatini bekliyoruz."

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Son dakika: Attila Szalai'den Trabzonspor, Arda Güler ve transfer sözleri
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