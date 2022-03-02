Son dakika: Domenec Torrent'ten Fatih Terim'e gönderme! "Bu kadroyu biz kurmadık"

"GUARDİOLA BENİM DOSTUM"

Pep Guardiola'nın da Manchester City ile mücadeleleri var. Maçları izlemiyordur. Pep Guardiola ile çok yakın bir ilişkim var. O benim dostum. Sürekli irtibat halindeyiz. Hayatımız hakkında da, futbol hakkında da konuşuyoruz.

"Manchester City ile Galatasaray maç yapabilir. Hem kulüpler için iyi olur, hem de onlar bu güzel şehri görür. Bu çok güzel olur."