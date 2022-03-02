Son dakika: Domenec Torrent'ten Fatih Terim'e gönderme! "Bu kadroyu biz kurmadık"

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray küme düşme hattına yaklaşmış fakat son 2 maçını kazandı ve son 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent geldiği ilk 3 haftada ise yenilgiyle ayrılmıştı.
Deneyimli İspanyol çalıştıcı Torrent, gündeme dair soruları yanıtladı. beIN Sports'un özel konuğu olan Domenec Torrent, Galatasaray'daki kadro ve oyun yapısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Domenec Torrent'in o sözleri...
Takımda bazı değişiklikler yapabilmek için elbette zamana ihtiyaç vardı. İlk hafta geldiğimizde 7 günde 3 maç vardı, neredeyse idman yapamadık tam takım şeklinde.
"TERİM'E SAYGI DUYUYORUM"
"Sayın Terim, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli bir isim. Saygıdeğer bir antrenör. Ben de kendisine saygı duyuyorum. Sayın Terim gibi büyük bir antrenörün ardından kim gelirse gelsin mutlaka karşılaştırma yapacaklardır.
Bazen sistem ile taktik kavramlarını karıştırıyoruz. Taktik, takımdaki oyuncu ekibine göre kurulan bir plan. Bu kadroyu biz kurmadık sonuçta. Sistem için baştan takımı sizin yapılandırmanız lazım.
Hep birlikte hücum, hep birlikte savunma. Top kaybettiğinde 5 saniye içinde geri al. Galatasaray bu olacak, bunu oynayacak. Dışarıdan bakan insanlar sonuca göre konuşur. Beraberliği daha kötü yorumlayabilirlerdi. Benim için en önemli şey nasıl kazandığımız ve bunu nasıl tekrar edebileceğimiz.
Ben oyuncularımızdan çok memnunum. Daha iyi oyunculara ihtiyacımız var demiyorum. Oyuncularımız zaten çok kaliteli. Farklı özellikleri olan oyunculara ihtiyaç olabiliyor bazen.
"GUARDİOLA BENİM DOSTUM"
Pep Guardiola'nın da Manchester City ile mücadeleleri var. Maçları izlemiyordur. Pep Guardiola ile çok yakın bir ilişkim var. O benim dostum. Sürekli irtibat halindeyiz. Hayatımız hakkında da, futbol hakkında da konuşuyoruz.
"Manchester City ile Galatasaray maç yapabilir. Hem kulüpler için iyi olur, hem de onlar bu güzel şehri görür. Bu çok güzel olur."
"NANDO'YA İNAKİ'YE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"
"Nando'nun sadece saha içinde değil, her yerde bu takım için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Nando aynı zamanda Inaki'ye de çok yardımcı oluyor, kulübü tanıması ve kendini rahat hissetmesi açısından."