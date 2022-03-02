Son dakika: Trabzonspor’u yıkan haber! Deneyimli oyuncu sezonu kapattı

"UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"

Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin de bilgiler veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevki olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.