Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'u yıkan haber! Deneyimli oyuncu sezonu kapattı
Giriş Tarihi: 2.3.2022 07:36 Son Güncelleme: 2.3.2022 07:47

Son dakika: Trabzonspor'u yıkan haber! Deneyimli oyuncu sezonu kapattı

Son dakika: Trabzonspor’u yıkan haber! Deneyimli oyuncu sezonu kapattı

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek ilk yarı finalist olmayı başardı. Trabzonspor’da maçta sakatlık yaşayan ve sedyeyle oyunu terk eden savunmanın en önemli ismi Vitor Hugo şoku yaşanıyor. İşte Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’u yıkan haber…

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupada ilk yarı finalist oldu. Trabzonspor'un gollerini Visca ve Berat kaydetti.

TRABZONSPOR'U YIKAN SAKATLIK

Trabzonspor'da dün Vitor Hugo üzüntüsü yaşandı. Bordo-mavili takımın savunmadaki değişmez ismi olan Brezilyalı, 83. dakikada sakatlanarak sedyeyle kenara geldi. Daha sonra ambulansla hastaneye götürülen 30 yaşındaki stoperin çekilen MR'ında sağ dizinde kırık tespit edildi.

HUGO SEZONU KAPATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" denildi. Oyuncunun sezonu kapattığı, kırığın bölgede meydana getirdiği hasara bağlı olarak, 4-6 ay arası forma giyemeyeceği bildirildi.

TRABZONSPOR'DAN VITOR HUGO AÇIKLAMASI!

Bordo-mavili kulübün sitesinde Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven'den yapılan açıklamada, "Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından Vitor Hugo hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"

Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin de bilgiler veren Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevki olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.

VİSCA ŞOV DEVAM EDİYOR

Maçın 12. dakikasında ceza sahasına girerken Djaniny ile verkaç yapıp topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Edin Visca, Trabzonspor'u taşımaya devam ediyor. Devre arasında bordomavililere katılan Boşnak yıldız, takımının son 6 maçında 6 gol atarak en verimli transfer oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Türkiye taraf tutmak zorunda değil
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan çağrı: Geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Antalyaspor'u eleyen Trabzonspor, kupada yarı finalde! İşte turu getiren goller...
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
BM'den mültecilere yönelik çifte standarda sert tepki: Kimliklerini ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil
İsrail savaştan kaçan Ukraynalıları geri gönderdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'u yıkan haber! Deneyimli oyuncu sezonu kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA