İngiltere Lig Kupası Final maçında Liverpool ile karşı karşıya gelen Chelsea mücadeleden yenilgiyle ayrılmıştı. Chelsea normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayan maçta Liverpool'a seri penaltı vuruşlarında 11-10'luk skor ile kaybetti. Chelsea teknik patronu Thomas Tuchel, basın toplantısı için gazetecilerin karşısına geçti.

"DURMALISIN, BEN POLİTİKACI DEĞİLİM"

Thomas Tuchel, kendisine Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin soru sormak isteyen gazeteciye, "Dinle, dinle, durmalısın. Ben politikacı değilim. Dürüst olmak gerekirse durmanız gerekiyor. Sadece söylediklerimi tekrar edebilirim ve aynı şeyleri söylemekten dolayı kötü hissediyorum çünkü hiç savaş yaşamadım." dedi.



"SANA VERECEK CEVABIM YOK"

"Bunun hakkında konuşmak bile kendimi kötü hissettiriyor. Çünkü burada hiçbir şey yapmadan huzur içinde oturuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bana bu soruları sormayı bırakmalısın. Çünkü sana verecek cevabım yok."

MASAYA YUMRUK ATTI

Kendisine, Abramovic ve Chelsea'nin şu anki durumu hakkında ne düşündüğü sorulan Tuchel, oldukça sinirlendi ve masaya yumruk attı.