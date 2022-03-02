Ukrayna Milli Futbol Takımı oyuncusu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine sessiz kalan Rus futbolculara tepki gösterme çağrısında bulundu.

Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Rus futbolculara bir sorum olacak. Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde Ruslar insanları öldürüyor, kadınları öldürüyor, anneleri öldürüyor, çocuklarımızı öldürüyor. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz." dedi.

Yarmolenko, "Neden bir araya gelip Ukrayna'da neler olduğunu göstermiyorsunuz. İnsanlar üzerinde etkiniz var, lütfen olanları anlatın." şeklinde konuştu.

Ukraynalı futbolcu, "Çoğunuzun düşüncesini biliyorum. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp açıkça neden konuşmuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ın formasını giyen 32 yaşındaki Yarmolenko, Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesinin ardından Ukrayna ordusuna 75 bin sterlinlik bir bağış yapmıştı.