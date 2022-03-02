Sivasspor, evinde tek golle turladı! Fatih Karagümrük kupanın dışında kaldı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan Sivasspor, kupada yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada tecrübeli golcü Yatabare kaydetti.GOL | Sivasspor 1-0 Karagümrük
SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Camara, Appindangoye, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Gradel, Yatabare
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Caner, Biglia, Jimmy, Bistrovic, Toure, Borini, Ahmed Musa