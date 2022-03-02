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Giriş Tarihi: 2.3.2022 16:22 Son Güncelleme: 2.3.2022 18:57

Sivasspor, evinde tek golle turladı! Fatih Karagümrük kupanın dışında kaldı...

Sivasspor, evinde tek golle turladı! Fatih Karagümrük kupanın dışında kaldı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinden Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yiğidolar'a turu getiren golleri Mustapha Yatabare kaydetti. Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi Alanyaspor - Gaziantep FK eşleşmesinin galibi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanan Sivasspor, kupada yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada tecrübeli golcü Yatabare kaydetti.

GOL | Sivasspor 1-0 Karagümrük

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Camara, Appindangoye, Ziya, Hakan, Cofie, Felix, Kayode, Gradel, Yatabare
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Caner, Biglia, Jimmy, Bistrovic, Toure, Borini, Ahmed Musa

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Sivasspor, evinde tek golle turladı! Fatih Karagümrük kupanın dışında kaldı...
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