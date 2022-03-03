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Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:09 Son Güncelleme: 3.3.2022 14:10

Siyah beyazlılar, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı!

İHA
Siyah beyazlılar, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde evinde Yukatel Kayserispor’a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Beşiktaş gözünü lige çevirdi. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir’i konuk edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

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Siyah beyazlılar, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı!
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