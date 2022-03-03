Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:
6 MART PAZAR:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)
7 MART PAZARTESİ:
20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)
20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)