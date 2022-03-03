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Giriş Tarihi: 3.3.2022 23:53 Son Güncelleme: 4.3.2022 00:06

Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. TFF, dev mücadeleyi Zorbay Küçük'ün yöneteceğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:

6 MART PAZAR:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

7 MART PAZARTESİ:

20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)

20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)

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Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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