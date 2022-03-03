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Giriş Tarihi: 3.3.2022 20:18

Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

AA
Tahkim Kurulu, Murat Sancak’ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın 3 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi ve hakemlere yönelik hakareti sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin lira para cezasına çarptırılan Murat Sancak'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, Sancak'ın cezasının onandığı bildirildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a verilen 3 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği kaydedildi.

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Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
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