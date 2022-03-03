Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor! Alanyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Kupada büyük heyecanla takip edilen çeyrek final maçların sonuncusu, Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanıyor.
Saat 20.30'da başlayan zorlu karşılaşmanı kazananı, yarı finalde Sivasspor'un rakibi olacak.
Karşılaşmayı A Spor ekranlarından ve haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfra, Milunovic, Furkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo