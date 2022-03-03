Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor! Alanyaspor - Gaziantep FK (CANLI)
Giriş Tarihi: 3.3.2022 20:16 Son Güncelleme: 3.3.2022 21:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor! Alanyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist belli oluyor! Alanyaspor - Gaziantep FK CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanan Alanyaspor - Gaziantep FK maçıyla tamamlanıyor. Kupada son yarı finalisti belirleyecek olan karşılaşma, saat 20.30 başladı. Zorlu mücadeleden galip ayrılacak olan takım, yarı finalde Sivasspor'un rakibi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Kupada büyük heyecanla takip edilen çeyrek final maçların sonuncusu, Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanıyor.

Saat 20.30'da başlayan zorlu karşılaşmanı kazananı, yarı finalde Sivasspor'un rakibi olacak.

Karşılaşmayı A Spor ekranlarından ve haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfra, Milunovic, Furkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efecan, Umut, Diedhiou, Candeias

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar
Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Kiev'de insanlık yerin altında! SABAH dünyanın konuştuğu noktayı görüntüledi
Son dakika: MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor! Alanyaspor - Gaziantep FK (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA