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Giriş Tarihi: 4.3.2022 13:47

Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci

DHA
Çaykur Rizespor’da Gökhan Akkan sevinci

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Yeşil-mavili ekipte yarın oynanacak mücadele öncesinde kaleci Gökhan Akkan'dan sevindirici haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle 4 maçta görev yapamayan, ligin son iki haftasında da yedek kulübesinde yer alan 27 yaşındaki milli file bekçisi, sakatlığını tamamen atlattı. Tecrübeli kaleci, yarın oynanacak önemli karşılaşmada forma giyebilecek. Gökhan Akkan'ın Giresunspor maçında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

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Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan sevinci
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