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Giriş Tarihi: 4.3.2022 12:27 Son Güncelleme: 4.3.2022 12:31

Eski Beşiktaş’lı Hugo Almeida, Academica’nın teknik direktörü oldu!

Eski Beşiktaş’lı Hugo Almeida, Academica’nın teknik direktörü oldu!

Portekiz ekibi Academcia, bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen başarılı futbolcu Hugo Almeida’nın geçici teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Academica'da Pedro Duarte'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, yeni bir antrenör getiriline kadar geçici olarak Hugo Almeida oturacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2010-2011 sezonunda Beşiktaş'a transferi gerçekleşen eski yıldız futbolcu Hugo Almeida, siyah beyazlı formayı 110 kez terletti. Çıktığı maçlarda 47 defa fileleri havalandıran Almeida, 20 de asist yapmıştı.

2001 yılında futbol kariyerine başlayan golcü oyuncu 19 yıllık futbol geçmişinde 147 gol 57 asist yaptı. Portekiz milli formasını 57 kez giyen Almeida, 19 gollük katkıda bulundu.

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Eski Beşiktaş’lı Hugo Almeida, Academica’nın teknik direktörü oldu!
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