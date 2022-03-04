Eski Beşiktaş’lı Hugo Almeida, Academica’nın teknik direktörü oldu!

Academica'da Pedro Duarte'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, yeni bir antrenör getiriline kadar geçici olarak Hugo Almeida oturacak.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2010-2011 sezonunda Beşiktaş'a transferi gerçekleşen eski yıldız futbolcu Hugo Almeida, siyah beyazlı formayı 110 kez terletti. Çıktığı maçlarda 47 defa fileleri havalandıran Almeida, 20 de asist yapmıştı.
2001 yılında futbol kariyerine başlayan golcü oyuncu 19 yıllık futbol geçmişinde 147 gol 57 asist yaptı. Portekiz milli formasını 57 kez giyen Almeida, 19 gollük katkıda bulundu.