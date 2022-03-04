Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, futbol sahasında yokları oynarken, gece hayatında hız kesmiyor. Geçtiğimiz aralık ayında 18 yıllık hayat arkadaşı ve ikizlerinin annesi olan Carolina Alurralde'den boşanan 36 yaşındaki futbolcu, kendini alemlere attı. Son olarak Beyoğlu'nda bir otelden, doğum günü partisinden içki şişesini montunun cebine sokarak ayrılması, bardağı taşıran son damla oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterirken, "17 yaşındaki Arda'dan da utanmıyorlar", "Fenerbahçe sizin babanızın çiftliği mi?" "Sadece gerçek alemciler o şişenin yolda içmeye devam etmek için olduğunu bilir", "Bu kadar kötü oyuna rağmen kadro dışı kalmayınca bu yola başvurmuş olmalı" yorumları yaptı.

Sosa ile iki yıllık sözleşme yapan Kanarya 6 milyon Euro ödedi.