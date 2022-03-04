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Giriş Tarihi: 4.3.2022 10:41 Son Güncelleme: 4.3.2022 10:50

Fenerbahçe'de Jose Sosa infiali! "Arda'dan da utanmıyorlar"

Fenerbahçe’de Jose Sosa infiali! Arda’dan da utanmıyorlar

Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan orta saha oyuncusu Jose Sosa’nın hızlı gece hayatı ve montunun içine sakladığı içki şişesi büyük skandala yol açtı.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, futbol sahasında yokları oynarken, gece hayatında hız kesmiyor. Geçtiğimiz aralık ayında 18 yıllık hayat arkadaşı ve ikizlerinin annesi olan Carolina Alurralde'den boşanan 36 yaşındaki futbolcu, kendini alemlere attı. Son olarak Beyoğlu'nda bir otelden, doğum günü partisinden içki şişesini montunun cebine sokarak ayrılması, bardağı taşıran son damla oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterirken, "17 yaşındaki Arda'dan da utanmıyorlar", "Fenerbahçe sizin babanızın çiftliği mi?" "Sadece gerçek alemciler o şişenin yolda içmeye devam etmek için olduğunu bilir", "Bu kadar kötü oyuna rağmen kadro dışı kalmayınca bu yola başvurmuş olmalı" yorumları yaptı.

Sosa ile iki yıllık sözleşme yapan Kanarya 6 milyon Euro ödedi.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa infiali! "Arda'dan da utanmıyorlar"
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