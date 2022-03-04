Fenerbahçe’den Trabzonspor’a özel kanat önlemi!

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi taktik anlamda çalışmalarını devam ettiren Sarı-Lacivertli takımda özel olarak kanat önlemi için görev yapacak isimler belli oldu.

Fenerbahçe sol bekte yaşadığı problemin yanına hücum bölgesini de ekledi. Ayak bileğinde şişme olan Valencia dev mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor'un en önemli silahı Edin Visca'yı durdurmak için sol bekte yine Attila Szalai'yi hazırlıyor.