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Giriş Tarihi: 4.3.2022 09:02 Son Güncelleme: 4.3.2022 09:14

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a özel kanat önlemi!

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a özel kanat önlemi!

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe'de hedef, bu maçı da kazanarak 2.lik için avantaj elde etmek. İsmail Kartal, Visca-Nwakaeme’yi durdurmak için sol bekte Szalai, sağda ise Osayi’ye görev verecek. Forvette forma Serdar Dursun’un olacak.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi taktik anlamda çalışmalarını devam ettiren Sarı-Lacivertli takımda özel olarak kanat önlemi için görev yapacak isimler belli oldu.

Fenerbahçe sol bekte yaşadığı problemin yanına hücum bölgesini de ekledi. Ayak bileğinde şişme olan Valencia dev mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor'un en önemli silahı Edin Visca'yı durdurmak için sol bekte yine Attila Szalai'yi hazırlıyor.

Nwakaeme'yi engellemek için sağ bekte tercih, son haftaların başarılı ismi Osayi olacak. Taraftarın en çok merak ettiği konu genç yıldız Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği.



ORTADA TECRÜBE KONUŞACAK

17 yaşındaki oyuncunun zorluk derecesi yüksek bu mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor. Kartal'ın orta alanda Crespo, Zajc ve Mert Hakan üçlüsünü tercih etmesi en kuvvetli ihtimal olarak görünüyor. Ozan da sonradan yapılabilecek hamle konumunda. Hücum bölgesinde Valencia'nın yokluğunun yanında Mesut Özil de olmayacak.

Tecrübeli oyuncunun en iyi ihtimalle kulübede kalacağı belirtildi. Sağ kanatta ilk tercih şu an için İrfan Can… Onu zorlayan isim ise Rossi. Solda Pelkas yer alacak. Kartal'ın santrfor tercihi ise Serdar Dursun olacak.

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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a özel kanat önlemi!
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