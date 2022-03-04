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Giriş Tarihi: 4.3.2022 10:25 Son Güncelleme: 4.3.2022 10:29

Galatasaray ve Konyaspor karşı karşıya geliyor! 42. randevu öncesi istatistikler…

AA
Galatasaray ve Konyaspor karşı karşıya geliyor! 42. randevu öncesi istatistikler…

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Konyaspor’a konuk oluyor. 49 puanla 2. sırada bulunan Konyaspor, 3 puanı hanesine yazdırarak yerini korumayı hedeflerken, 35 puandaki Galatasaray galibiyetle üst sıraları hedefliyor

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor. İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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Galatasaray ve Konyaspor karşı karşıya geliyor! 42. randevu öncesi istatistikler…
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