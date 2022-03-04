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Giriş Tarihi: 4.3.2022 20:36 Son Güncelleme: 4.3.2022 20:36

Mainz - Borussia Dortmund maçına koronavirüs engeli!

AA
Mainz - Borussia Dortmund maçına koronavirüs engeli!

Almanya Bundesliga'da 25. haftada oynanacak Mainz 05 - Borussia Dortmund karşılaşmasının artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada 6 Mart'ta oynanması planlanan Mainz 05-Borussia Dortmund müsabakasının, Mainz kulübünde pozitif Kovid-19 test sonuçlarından dolayı futbolcuların evinde karantinada bulunduğu ve takımın kuralların gerektirdiği minimum sayıda oyuncuya sahip olmadığı için ertelendiği belirtildi.

Açıklamada karşılaşmanın 16 Mart'ta oynanacağı aktarıldı. Mainz 05 kulübünden yapılan açıklamada aralarında 13 futbolcunun bulunduğu 19 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

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Mainz - Borussia Dortmund maçına koronavirüs engeli!
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