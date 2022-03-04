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Giriş Tarihi: 4.3.2022 10:59 Son Güncelleme: 4.3.2022 11:01

Nwakaeme, Fenerbahçe’ye karşı ilk golünü atmak istiyor!

İHA
Nwakaeme, Fenerbahçe’ye karşı ilk golünü atmak istiyor!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Ligde 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe’ye ilk golünü atmak istiyor.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertlileri de Süper Lig kariyer listesine eklemek istiyor.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın sonucu merakla beklenirken, bordo-mavili takımın hücum hattına geldiği günden beri önemli katkı veren Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerine sarı-lacivertliler karşı gol atıp şansızlığını kırıp-kıramayacağı da merakla bekleniyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Nijeryalı oyuncu, şimdiye kadar lig'de 6. kez forma giydiği rakip karşısında atacağı gol ya da gollerle Süper Lig kariyerini taçlandırmak, takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.

ANTALYASPOR MAÇINDA DİNLENDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan maçta Nwakaeme'ye görev vermeyerek, yedek kulübesinde dinlendirdi. Takım savunmasını hücum hattında başlatacak olan Avcı, tecrübeli oyuncuya çok güveniyor.

18 TAKIMI BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor ile sezon sonu için sözleşme görüşmeleri yapan Nwakaeme, Süper Lig'de forma giydiği 111 maçta 18 farklı takıma 37 gol atıp, 35 asist yaptı. Nijeryalı golcü, bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattına önemli katkıda bulundu. 6 Mart Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek olan Nwakaeme, ligde en çok golü de 6 golle Kasımpaşa'ya karşı attı.

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Nwakaeme, Fenerbahçe’ye karşı ilk golünü atmak istiyor!
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