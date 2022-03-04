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Giriş Tarihi: 4.3.2022 10:44 Son Güncelleme: 4.3.2022 10:51

Trabzonspor'un Kadıköy'de çifte hedefi var!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’un Kadıköy’de çifte hedefi var!

Trabzonspor, Kadıköy'de bir seriyi bitirip bir seriyi sürdürmek istiyor. Fırtına, pazar günü sahaya ligde 24 yıl sonra Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmek için çıkacak. Ayrıca bu sezon İstanbul’da 4’te 4 yapan Bordo-Mavililer 5. zaferin peşinde...

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki farklı hedefle hazırlanıyor. Ligde son 5 maçını kayıpsız geçen ve en yakın rakibine 17 puan fark atan Bordo-Mavililer, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı vereceği ilk sınavı kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.

Trabzonspor ayrıca ligde deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında 24 yıllık seriyi de bitirmek istiyor. Geçen sezon Eddie Newton yönetiminde çıktığı maçtan 3-1 yenik ayrılan Trabzonspor, 2019-2020'de ligde 1-1 berabere kaldığı rakibini Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de 3-1 devirmişti. Ancak ligde İstanbul'daki galibiyet hasreti devam etmişti. Bu sezon İstanbul'da oynadığı tüm maçları kazanan Fırtına, bu seriyi sürdürüp 5'te 5 yapmak istiyor. Bordo-Mavililer, rakip sahada Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0, G.Saray ve Beşiktaş'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

BİR FORMAYA ÜÇ ADAY
Trabzonspor'un Antalya ile oynadığı kupa maçında sağ diz alt bölgesinde kırık meydana gelen ve sezonu kapatan Hugo'nun yokluğunda bu bölge için rekabet kızıştı. F.Bahçe karşılaşması öncesi stoperde Denswil'in forması garanti. Diğer forma için Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan ve Taha Altıkardeş arasında mücadele var.

VITOR HUGO'YA JEST
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve evinde istirahat eden Vitor Hugo'yu unutmadı. Oyuncunun evine çiçek gönderen Ağaoğlu'nun bu jesti, Brezilyalı stoperi mutlu etti. Çiçeğin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Hugo, "Çok teşekkür ederim başkanım" dedi.

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Trabzonspor'un Kadıköy'de çifte hedefi var!
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