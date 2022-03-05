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Giriş Tarihi: 5.3.2022 13:37

Barcelona, 18 yaşındaki Pablo Torre'yi transfer etti!

AA
Barcelona, 18 yaşındaki Pablo Torre’yi transfer etti!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, 3. Lig ekibi Racing Santander'in orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi renklerine bağladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 5 milyon avro karşılığında transfer edildi.

Racing Santander'e yapılacak ödemenin, Torre'nin anlaşmadaki performans şartlarını sağlaması durumunda 20 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi. 18 yaşındaki Torre'nin sezonu Racing Santander'de tamamlamasının ardından Barcelona B Takımı'na katılacağı aktarıldı.

Barcelona'yla 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Torre'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon avro olarak belirlendi.

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Barcelona, 18 yaşındaki Pablo Torre'yi transfer etti!
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