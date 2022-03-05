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Giriş Tarihi: 5.3.2022 11:40 Son Güncelleme: 5.3.2022 11:59

Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 4 milyar 579 milyon 632 bin TL

AA
Beşiktaş’ın borcu açıklandı! 4 milyar 579 milyon 632 bin TL

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın borcu yüzde 25 artış göstererek 4 milyar 579 milyon 632 bin TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı. Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

TEVFİK YAMANTÜRK DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN ADAY OLDU
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, ağustos ayında yapılacak divan kurulu başkanlık seçiminde aday olacağını söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Yamantürk, "Ağustos ayında yapılacak divan kurulu seçimlerinde eğer teveccüh gösterirseniz divan kurulu başkanlığına adayız. Eğer seçilirsek aklımızın, gücümüzün, bilgimizin yettiği kadar hizmet etmeye devam ederiz. Seçilmezsek de üzülmeyiz, darılmayız. Tribünde yerimizi alır maçları izlemeye devam ederiz" diye konuştu.

"GÜNDE 1 MİLYONUN ÜZERİNDE FAİZ ÖDÜYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda kongre üyesi Fuat Çimen'in de kulüp başkanlığına aday olduğunu kaydeden Yamantürk, "Mayıs ayında yapılacak seçimde Sayın Başkan aday olacağını söyledi. Fuat Çimen de bizi ziyaret etti ve başkanlık için adaylığını koydu. Kulübümüz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın faiz borcunun günlük 1 milyon lira olduğunu söyleyen Yamantürk, "Faiz taksimetresi çalışıyor. Günde 1 milyon liranın üstünde faiz ödüyoruz. Şu anda da çalışıyor. Bankacılar, cumartesi günü 'bunların bugün geliri yok, almayalım' demiyorlar. Bir sabah geliriz ki kulübü elimizden almışlar. Buna da çok zaman kalmadı. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten zor ve önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

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Beşiktaş'ın borcu açıklandı! 4 milyar 579 milyon 632 bin TL
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