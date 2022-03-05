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Giriş Tarihi: 5.3.2022 11:27

Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde

İHA
Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Beşiktaş’ı mağlup etmesi halinde ligde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi turuncu-lacivertliler, 46 puanla üçüncü sırada yer alırken, 44 puana sahip siyah-beyazlılar ise altıncı basamakta bulunuyor. Lig ikincisi 49 puanlı Konyaspor'un sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadele de Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasının önemini daha da arttırıyor.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı mağlup edip, bir Galatasaray galibiyetiyle de ikinciliğe yükselmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlılar da alacağı 3 puanla turuncu-lacivertli ekibin önüne geçmek istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU REKOR PEŞİNDE
Emre Belözoğlu, Süper Lig'de teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başında 10, Başakşehir'le de 19 müsabakada görev yaptı. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, turuncu-lacivertli ekipte ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de toplamda 29 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetlik istatistik yakalayan Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçını kazanması halinde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olacak. Bu alanda 27 maçla Coşkun Özarı ve 30 mücadeleyle İsmail Kartal ilk iki sırada yer alıyor.

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Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekor peşinde
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