Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Göztepe - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GÖZTEPE 1-1 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor)

⚽️ Kasımpaşa: 5', 48' Muleka

⚽️ Göztepe: 7' Di Santo

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GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇININ İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Moubandje, Obinna, Aytaç, Tannane, Cherif, Di Santo

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Muleka

İLK YARIDAN POZİSYONLAR



5. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasında Obinna'ya yaptığı baskının ardından topu kapan Hajradinovic'in güzel pasıyla hareketlenen Muleka'nın sağ çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 1-0.



7. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Kasımpaşalı oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı Di Santo'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1. Golden sonra Cherif Ndiaye'nin Evren Eren Elmalı'ya faul yapma ihtimali nedeniyle pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Atilla Karaoğlan gol kararını değiştirmedi.



30. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Tannane'nin şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.



43. dakikada Donk'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.