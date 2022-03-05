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Giriş Tarihi: 5.3.2022 15:27

Küme düşme hattında kritik maç! Çaykur Rizespor - Giresunspor

Küme düşme hattında kritik maç! Çaykur Rizespor - Giresunspor

Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı oynanıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00 başlayacak olan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç öncesinde Çaykur Rizespor 23 puanla 19, Giresunspor ise 29 puanla 16. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor - Giresunspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı oynanıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00 başlayacak olan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç öncesinde Çaykur Rizespor 23 puanla 19, Giresunspor ise 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

5 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor'da hedef mutlak 3 puan... 6 hafta sonra Göztepe'yi yenerek moral bulan Giresunspor da galibiyet serisi yakalamak amacında... Çaykur Rizespor - Giresunspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - GİRESUNSPOR

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ÇAYKUR RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf Sarı, Mendes, Boyd, Pohjanpalo

Giresunspor: Okan, Muhammed, Diarra, Alexis, Aziz, Serginho, Traore, Flavio, Hayrullah, Chiquinho, Umut

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Küme düşme hattında kritik maç! Çaykur Rizespor - Giresunspor
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