Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, Konyaspor karşısında 3'te 3 peşinde! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 5.3.2022 17:47 Son Güncelleme: 5.3.2022 18:11

Son dakika: Galatasaray, Konyaspor karşısında 3'te 3 peşinde! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika: Galatasaray, Konyaspor karşısında 3’te 3 peşinde! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu sezon kötü gidişini son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle törpüleyen sarı-kırmızılılar, zorlu maçta Konyaspor'u da devirmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan.

GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

TAKIMDA EKSİK YOK

Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Kaleci Fernando Muslera ve savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın tedavilerinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılılar hafta içinde tam takım olarak çalıştı.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed kart görmeleri durumunda 29. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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Son dakika: Galatasaray, Konyaspor karşısında 3'te 3 peşinde! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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