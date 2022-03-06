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Giriş Tarihi: 6.3.2022 11:12 Son Güncelleme: 6.3.2022 11:15

Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber! Başakşehir maçında...

Beşiktaş’a Josef de Souza’dan kötü haber! Başakşehir maçında...
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Kaşrılaşma öncesi siyah beyazlılara yıldız oyuncu Josef de Souza'dan kötü bir haber geldi. Ağrıları daha da artan Brezilyalı orta sahanın Başakşehir maçında forma giyme ihtimali azaldı. Pjanic ve Oğuzhan da bu maçta forma giyemeyecek. İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile oynanan maçta kasık ağrıları nedeniyle görev yapamayan Josef de Souza da işler tersine döndü. Kayseri maçı sonrası kontrollerinde ciddi bulgu olmayan ve Başakşehir'e hazır olması beklenen Brezilyalı'nın ağrıları arttı.

33 yaşındaki orta sahanın yarın oynanacak zorlu karşılaşmada forma giyme ihtimali azaldı. Dünkü antrenmanda fizyoterapist eşliğinde düz koşu yapan Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup'un da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Öte yandan antrenman öncesi Kenan'ın doğum günü kutlandı.

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Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber! Başakşehir maçında...
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