Son dakika: Trabzonspor maçının devre arasında Fenerbahçe'den sert açıklama! "Er ya da geç hesap verecektir..."

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırlıyor. İlk 45 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısının ardından Fenerbahçe'den sert bir açıklama geldi.
Maçın hakemi Zorbay Küçük'e kırmızı kart nedeniyle tepki gösteren sarı-lacivertliler, sosyal medyada flaş bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
"GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!
HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!
TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!"