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Giriş Tarihi: 6.3.2022 18:42 Son Güncelleme: 6.3.2022 19:04

Süper Lig'de alt sıralarda zorlu maç! Antalyaspor - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig’de alt sıralarda zorlu maç! Antalyaspor - Sivasspor CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım, zorlu maçta 3 puan arayacak. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanıyor.

Kritik müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Tevfik Özkoç üstlendi.

CANLI | ANTALYASPOR 0-0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

Canlı anlatım için tıklayınız...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Floranus, Naldo, Güray, Hakan, Doğukan, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

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Süper Lig'de alt sıralarda zorlu maç! Antalyaspor - Sivasspor (CANLI)
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