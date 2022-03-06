Süper Lig'de alt sıralarda zorlu maç! Antalyaspor - Sivasspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanıyor.
Kritik müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Tevfik Özkoç üstlendi.
CANLI | ANTALYASPOR 0-0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)
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İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Floranus, Naldo, Güray, Hakan, Doğukan, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare