Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:
Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna!
Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor.
"CEZAM HAKSIZ YERE VERİLMEDİ"
Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun.
"KADINLARA ÖZEL TRİBÜN YAPILACAK"
Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak.
"BELHANDA'DAN MEMNUNUM"
Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever.