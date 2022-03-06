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Giriş Tarihi: 6.3.2022 17:11 Son Güncelleme: 6.3.2022 17:48

Yunus Akgün'e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Yunus Akgün’e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yunus Akgün ile ilgili de konuşan Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık." ifaelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

Yunus Akgün’e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna!

Yunus Akgün’e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor.

Yunus Akgün’e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

"CEZAM HAKSIZ YERE VERİLMEDİ"

Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun.

Yunus Akgün’e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

"KADINLARA ÖZEL TRİBÜN YAPILACAK"

Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak.

Yunus Akgün’e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

"BELHANDA'DAN MEMNUNUM"

Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever.

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Yunus Akgün'e teklif yapıldı mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!
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