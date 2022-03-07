Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı.
Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras'ın tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Alex'le ilgilenen diğer kulübün ise Corinthians olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlıların son dönemde performansında kıpırdanma olan tecrübeli futbolcuyu şu an için göndermeye sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.
BİR GÖRÜŞ FATİH DOĞAN - BEŞİKTAŞ KAZANIR!
Konyaspor, G.Saray'ı net bir oyunla yenip Avrupa belki küçük bir ihtimal de olsa Şampiyonlar Ligi ön eleme yolunu açacak ikincilik için yarışa farklı bir boyut kazandırdı.
Adana Demirspor'un da yenilmesi buradaki rekabetin çok renkli ve heyecanlı geçeceğini gösterdi.
Bu açıdan aynı yarışın içerisinde olan Beşiktaş ve Başakşehir için hem de Fenerbahçe için bu maçın sonucu kritik bir öneme sahip. Beşiktaş'ı kendi evinde galibiyete yakın taraf görüyorum.