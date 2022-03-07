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Giriş Tarihi: 7.3.2022 09:39 Son Güncelleme: 7.3.2022 10:22

Alex Teixeira'ya çifte talip! Sezon sonu...

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda performansından fazla verilm alamadığı yıldız oyuncu Alex Teixeira'ya 2 talip çıktı. İşte Beşiktaş'ın yanıtı ve tüm detaylar...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı.

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras'ın tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü.

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

Alex'le ilgilenen diğer kulübün ise Corinthians olduğu ifade edildi.

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

Siyah-beyazlıların son dönemde performansında kıpırdanma olan tecrübeli futbolcuyu şu an için göndermeye sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

BİR GÖRÜŞ FATİH DOĞAN - BEŞİKTAŞ KAZANIR!

Konyaspor, G.Saray'ı net bir oyunla yenip Avrupa belki küçük bir ihtimal de olsa Şampiyonlar Ligi ön eleme yolunu açacak ikincilik için yarışa farklı bir boyut kazandırdı.

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

Adana Demirspor'un da yenilmesi buradaki rekabetin çok renkli ve heyecanlı geçeceğini gösterdi.

Alex Teixeira’ya çifte talip! Sezon sonu...

Bu açıdan aynı yarışın içerisinde olan Beşiktaş ve Başakşehir için hem de Fenerbahçe için bu maçın sonucu kritik bir öneme sahip. Beşiktaş'ı kendi evinde galibiyete yakın taraf görüyorum.

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Alex Teixeira'ya çifte talip! Sezon sonu...
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