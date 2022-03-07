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Giriş Tarihi: 7.3.2022 13:31

Altay’da Karamoko Bamba suskun

İHA
Altay’da Karamoko Bamba suskun

Altay’ın 7 golle Süper Lig’de en golcü oyuncusu konumunda bulunan Daouda Karamoko Bamba, adeta gol orucuna girdi. Fildişi Sahilli santrfor, ligde 13 maçtır gol atamıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Altay, sezon başında Norveç'in Brann takımından Fildişi Sahilli santrfor Daouda Karamoko Bamba'yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 27 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk maçta Kayserispor'a karşı 2 gol atarak dikkatleri üzerine toplamıştı.

Ligin 15. haftasına kadar gol sayısını 7'ye çıkaran Karamoko Bamba, söz konusu haftada itibaren adeta gol orucuna girdi. Sezon başından itibaren tüm maçlarda forma giyen Bamba, 13 haftadır gol atma başarısı gösteremedi. Son haftalardaki formsuzluğuyla forma alma süresi de azalan Fildişili golcü, ligde şu ana kadar bin 741 dakika sahada kaldı. Bamba, gol orucuna rağmen takımının Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Altay’da Karamoko Bamba suskun
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