Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkaleti üzerine çeken Arda Güler, Avrupa devlerinin de takibine girdi.
Menajer Erkut Söğüt, Futbol Plus YouTube kanalında Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a yaptığı açıklamada Arda Güler ile ilgili o gerçeği de duyurdu.
İŞTE ERKUT SÖĞÜT'ÜN AÇIKLAMALARI:
Fenerbahçe'deki Arda Güler'i Almanya'da U17 - Türkiye U17 maçında izledim. Almanların hepsi, "Almanya'da hangi Bundesliga kulübünde olursa olsun oynatırlar. İstisnasız bu çocuk oynar" dedi.
Ve herkes de dedi ki; bu sahada bu çocuk yani. O kadar da barizdi. Onun gibi birçok genç var Türkiye'de.
Ama bu isimlere süre verilmesi lazım. Süre alacaklar ki gelişecekler, hataları azaltıp belirli bir yere gelecekler.