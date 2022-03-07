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Giriş Tarihi: 7.3.2022 16:36 Son Güncelleme: 7.3.2022 16:40

Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bungesliga..."

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! Bungesliga...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkaleti üzerine çeken Arda Güler, Avrupa devlerinin de takibine girdi. Menajer Erkut Söğüt, Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a yaptığı açıklamada Arda Güler ile ilgili o gerçeği de duyurdu. Arda ile ilgili anısını anlatan Söğüt, Bundesliga detayını da duyurdu. İşte o açıklama... | ÖZEL

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkaleti üzerine çeken Arda Güler, Avrupa devlerinin de takibine girdi.

Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! Bungesliga...

Menajer Erkut Söğüt, Futbol Plus YouTube kanalında Sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a yaptığı açıklamada Arda Güler ile ilgili o gerçeği de duyurdu.

Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! Bungesliga...

Arda ile ilgili anısını anlatan Söğüt, Bundesliga detayını da duyurdu.

Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! Bungesliga...

İŞTE ERKUT SÖĞÜT'ÜN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe'deki Arda Güler'i Almanya'da U17 - Türkiye U17 maçında izledim. Almanların hepsi, "Almanya'da hangi Bundesliga kulübünde olursa olsun oynatırlar. İstisnasız bu çocuk oynar" dedi.

Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! Bungesliga...

Ve herkes de dedi ki; bu sahada bu çocuk yani. O kadar da barizdi. Onun gibi birçok genç var Türkiye'de.

Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! Bungesliga...

Ama bu isimlere süre verilmesi lazım. Süre alacaklar ki gelişecekler, hataları azaltıp belirli bir yere gelecekler.

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Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bungesliga..."
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