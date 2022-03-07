Arsenal’in yıldızı Odegaard’dan Mesut Özil’e övgü

Premier Lig'de Arsenal formasını terleten 23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odergaard, kendisinin Mesut Özil'e benzetildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

TV 2'ye konuşan Odegaard, taraftarların kendisine 'Yeni Mesut Özil' yakıştırması yapması hakkında şu sözleri söyledi:

"Mesut Özil özendiğim, idol olarak gördüğüm bir oyuncu. Mesut Özil ile karşılaştırılmamın iltifat olduğunu kabul ediyorum."

Bu sezon Arsenal formasıyla 23 Premier Lig maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.