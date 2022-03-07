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Giriş Tarihi: 7.3.2022 15:44 Son Güncelleme: 7.3.2022 16:10

Arsenal'in yıldızı Odegaard’dan Mesut Özil'e övgü

Arsenal’in yıldızı Odegaard’dan Mesut Özil’e övgü

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’de forma giyen yıldız oyuncu Odegaard, oyun yapısından dolayı Mesut Özil’e benzetiliyor.

Premier Lig'de Arsenal formasını terleten 23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Martin Odergaard, kendisinin Mesut Özil'e benzetildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

TV 2'ye konuşan Odegaard, taraftarların kendisine 'Yeni Mesut Özil' yakıştırması yapması hakkında şu sözleri söyledi:

"Mesut Özil özendiğim, idol olarak gördüğüm bir oyuncu. Mesut Özil ile karşılaştırılmamın iltifat olduğunu kabul ediyorum."

Bu sezon Arsenal formasıyla 23 Premier Lig maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Arsenal'in yıldızı Odegaard’dan Mesut Özil'e övgü
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