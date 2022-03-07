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Giriş Tarihi: 7.3.2022 14:17 Son Güncelleme: 7.3.2022 14:20

Çotanaklar çıkışa geçti! Giresunspor galibiyet serisi istiyor…

İHA
Çotanaklar çıkışa geçti! Giresunspor galibiyet serisi istiyor…

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Rizespor’a konuk olan GZT Giresunspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı bildi. Kritik Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıp vermeden geçiren Çotanaklar, küme hattının 5 puan üstünde yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 32 puanla 16. sırada bulunan Giresunspor, zorlu Göztepe ve Rizespor virajlarını 6 puanla geçti.

"GALİBİYET SERİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak yaptığı açıklamada: "Gerek Göztepe karşılaşması gerekse Çaykur Rizespor ile oynadığımız Karadeniz derbisi her anlamda çok önemliydi. Önce sahamızda Göztepe'yi yenerek, hemen peşinden de deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek çok kritik 6 puanı hanemize yazdırdık. Bu galibiyetleri taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.


Hedeflerinin Gaziantep Futbol Kulübü maçını da kazanmak olduğunu ifade eden Yamak "Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleri ile 2'de 2 yaptık. Şimdi önümüzde Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Rizespor maçının ardından oyuncularımıza 2 gün izin verdik. Gaziantep maçının hazırlıklarına Salı günü başlayacağız. Takımımızda moraller yerinde. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin morali ve taraftarlarımızın desteğiyle Gaziantep maçını da kayıpsız geçip 3'te 3 yapmak ve iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

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Çotanaklar çıkışa geçti! Giresunspor galibiyet serisi istiyor…
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