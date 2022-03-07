Spor Toto Süper Lig'de 32 puanla 16. sırada bulunan Giresunspor, zorlu Göztepe ve Rizespor virajlarını 6 puanla geçti.

"GALİBİYET SERİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak yaptığı açıklamada: "Gerek Göztepe karşılaşması gerekse Çaykur Rizespor ile oynadığımız Karadeniz derbisi her anlamda çok önemliydi. Önce sahamızda Göztepe'yi yenerek, hemen peşinden de deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek çok kritik 6 puanı hanemize yazdırdık. Bu galibiyetleri taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.



Hedeflerinin Gaziantep Futbol Kulübü maçını da kazanmak olduğunu ifade eden Yamak "Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleri ile 2'de 2 yaptık. Şimdi önümüzde Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Rizespor maçının ardından oyuncularımıza 2 gün izin verdik. Gaziantep maçının hazırlıklarına Salı günü başlayacağız. Takımımızda moraller yerinde. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin morali ve taraftarlarımızın desteğiyle Gaziantep maçını da kayıpsız geçip 3'te 3 yapmak ve iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.