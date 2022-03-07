Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı zorlu karşılaşmaya 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi ise 25 maça çıkarken, mücadelenin en başarılı isimlerinden olan Güney Kore'li yıldız Kim Min-jae maça damga vurdu.
Yıldız oyuncunun maçın uzatma dakikalarında yaptıkları yok artık dedirtti.
60 METRELİK DEPAR ATTI
Maç içerisinde çok kritik müdahalelerde bulunan Kim, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı deparla maçın kaderini belirleyen isim oldu.
Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.
Kim, bu görüntüleri ile sosyal medyada çok konuşulurken, sarı lacivertli taraftarlardan da büyük övgü aldı.