Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...
Giriş Tarihi: 7.3.2022 10:15 Son Güncelleme: 7.3.2022 10:18

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 1-1 berabere biten zorlu karşılaşmaya sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim Min-jae damga vurdu. Yıldız oyuncunun maçın uzatma dakikalarında yaptıkları yok artık dedirtti. İşte o anlar ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı zorlu karşılaşmaya 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

Kanarya'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi ise 25 maça çıkarken, mücadelenin en başarılı isimlerinden olan Güney Kore'li yıldız Kim Min-jae maça damga vurdu.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

Yıldız oyuncunun maçın uzatma dakikalarında yaptıkları yok artık dedirtti.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

60 METRELİK DEPAR ATTI

Maç içerisinde çok kritik müdahalelerde bulunan Kim, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı deparla maçın kaderini belirleyen isim oldu.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...

Kim, bu görüntüleri ile sosyal medyada çok konuşulurken, sarı lacivertli taraftarlardan da büyük övgü aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
Bir savaş muhabirinin en zor anı
Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak
Rus ordusu sivillerin tahliye yoluna bomba yağdırdı! İnsanlık burada öldü
Tevfik Göksu açıkladı! İBB'nin borcu dudak uçuklattı!
Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
MİT'İn takip ettiği DEAŞ'lının dijital belgilerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min-jae damga vurdu! Uzatmalarda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA