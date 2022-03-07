Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki Süper Lig devi bir kez daha karşı karşıya. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Galatasaray transferinde yarıştığı yıldız ismi ve masadaki teklifi de duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar... (sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki Süper Lig devi bir kez daha karşı karşıya. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Galatasaray transferinde yarıştığı yıldız ismi ve masadaki teklifi de duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar...