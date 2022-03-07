Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?
Giriş Tarihi: 7.3.2022 16:03 Son Güncelleme: 7.3.2022 16:50

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki Süper Lig devi bir kez daha karşı karşıya. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Galatasaray transferinde yarıştığı yıldız ismi ve masadaki teklifi de duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar... (sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki Süper Lig devi bir kez daha karşı karşıya. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Galatasaray transferinde yarıştığı yıldız ismi ve masadaki teklifi de duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki Süper Lig devi bir kez daha karşı karşıya.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

Daha önce İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi transferlerinde yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez başka bir yıldız oyuncu için yarışacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

İspanyol basınının haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Haziran 2022'de Inter ile sözleşmesi sona erecek Matias Vecino'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

İŞTE HABERİN DETAYLARI:

Matias Vecino, bu sezondan sonra Inter'de devam etmeyecek. Futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor ve yenileme tamamen reddediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

30 yaşındaki merkez orta saha, Türkiye Süper Ligi'ndeki iki büyük kulübün ona sunduğu tekliflere göre kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

Sıfır masraflı bir transfer olduğu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, transfer için temaslara başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

İŞTE MASADAKİ RAKAM

Söz konusu teklif, futbolcu ve menajeri için bir imza bonusu olarak muhtemelen 3 milyon Euro'luk bir rakama dönüşecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

Uruguaylı orta saha oyuncusu henüz kesin bir karar vermedi ancak görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?

MATIAS VECINO KİMDİR?

24 Ağustos 1991'de Uruguay'ın Canelones şehrinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Vecino, 1.87 boyunda ve merkez orta saha bölgesinde oynuyor. Tercih edilmesi durumunda 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
Rus ordusu sivillerin tahliye yoluna bomba yağdırdı! İnsanlık burada öldü
Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP’nin süslü mesajlarına kimse inanmaz!
'Hanım ağa' Güniz Akkuş'un ifadesi ortaya çıktı! "Can güvenliğim yok, görüntülerim sızdırıldı"
Eski Ukrayna başbakanı Timoşenko A Haber'e konuştu: Kendimizi savunacağız! Dikkat çeken Türkiye vurgusu...
Bir savaş muhabirinin en zor anı
Zaman mı kaydı, siz mi kaydınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Teklif duyuruldu | Matias Vecino kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA