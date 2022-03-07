Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki Süper Lig devi bir kez daha karşı karşıya. İspanyol basını, Fenerbahçe ve Galatasaray transferinde yarıştığı yıldız ismi ve masadaki teklifi de duyurdu. İşte transfere dair tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki Süper Lig devi bir kez daha karşı karşıya.
Daha önce İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi transferlerinde yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez başka bir yıldız oyuncu için yarışacak.
İspanyol basınının haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Haziran 2022'de Inter ile sözleşmesi sona erecek Matias Vecino'yu kadrosuna katmak istiyor.
İŞTE HABERİN DETAYLARI:
Matias Vecino, bu sezondan sonra Inter'de devam etmeyecek. Futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor ve yenileme tamamen reddediliyor.
30 yaşındaki merkez orta saha, Türkiye Süper Ligi'ndeki iki büyük kulübün ona sunduğu tekliflere göre kariyerine Türkiye'de devam edebilir.
Sıfır masraflı bir transfer olduğu için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, transfer için temaslara başladı.
İŞTE MASADAKİ RAKAM
Söz konusu teklif, futbolcu ve menajeri için bir imza bonusu olarak muhtemelen 3 milyon Euro'luk bir rakama dönüşecek.
Uruguaylı orta saha oyuncusu henüz kesin bir karar vermedi ancak görüşmeler devam ediyor.
MATIAS VECINO KİMDİR?
24 Ağustos 1991'de Uruguay'ın Canelones şehrinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Vecino, 1.87 boyunda ve merkez orta saha bölgesinde oynuyor. Tercih edilmesi durumunda 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.